L'ultimo bagno di Salvatore Balletta: perde i sensi sulla spiaggia e muore a 45 anni Cronaca 30 Luglio 2020

Una disgrazia ha colpito la comunità di Cervino. Salvatore Balletta, 45 anni, è deceduto nel pomeriggio di mercoledì mentre si trovava in spiaggia con alcuni amici.

Cervino piange Salvatore Balletta

Il quarantacinquenne era andato a Mondragone con due amici per godersi un po’ di mare e relax. Secondo quanto riportato da Edizione Caserta, poco dopo le 17 avrebbe detto agli amici che voleva fare l’ultimo bagno prima di andare via. Così si è buttato in acqua, dopo il bagno è stato colto da un improvviso malore.

Immediato l’arrivo dei soccorsi sul posto, ma a nulla sono valsi i tentativi di rianimarlo, gli operatori del 118 hanno dovuto constatare il decesso. Sconvolti gli amici che erano con lui, che hanno visto Salvatore morire davanti ai loro occhi.