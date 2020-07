0 Facebook Paura tra i vicoli di Napoli, rissa finisce con spari: volano calci e pugni e poi compare una pistola Cronaca 30 Luglio 2020 20:27 Di redazione 1'

Momenti di terrore si sono vissuti questo pomeriggio in uno dei vicoli più popolati di Napoli, via dei Tribunali. Poco dopo le 18 c’è stata una rissa tra alcune persone che si trovavano in strada.

Rissa con spari in via dei Tribunali

Una delle persone coinvolte è riuscita a scappare per poi tornare con altre quattro probabilmente per vendicarsi della violenza subita. Passanti e residenti presenti sono subito intervenuti per mettere in fuga gli aggressori.

Proprio mentre stavano scappando, uno di loro ha estratto una pistola e ha iniziato a sparare. Per fortuna non c’è stato alcun ferito, ma la rissa, avvenuta in pieno giorno, sarebbe potuta trasformarsi in una tragedia se solo uno di quei proiettili avesse colpito una delle tante persone che a quell’ora affollano via dei Tribunali. Sul posto è intervenuta la Polizia che ha raccolto alcune testimonianze, nelle prossime ore proverà a identificare i protagonisti della rissa.