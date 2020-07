0 Facebook Malore in spiaggia sulla Costiera Amalfitana: uomo si accascia a terra e muore Cronaca 11 Luglio 2020 13:35 Di redazione 1'

Dramma in spiaggia. Ieri, venerdì 10 luglio, sulla spiaggia della Costiera Amalfitana, un uomo è stato colto da un malore ed è morto. La vittima, un 67enne napoletano, originario di Cardito, si trovava con la moglie per una giornata di relax al mare, quando è avvenuta la tragedia

Come riportato da SalernoToday, il 67enne si trovava in riva al mare in compagnia della moglie, quando all’improvviso si è accasciato a causa di un malore.

Alcuni bagnanti presenti hanno subito prestato i primi soccorsi. Allertata la Croce Rossa, i sanitari hanno provato a rianimare l’uomo ma, giunti sul posto, non hanno potuto fare altro che costatare il decesso dell’uomo.

Sul posto anche gli agenti dellA Polizia Locale che hanno raccolto le testimonianze dei vari bagnanti e cercato di ricostruire la dinamica della tragedia. Molto probabilmente a stroncare l’uomo è stato un infarto. E’stata disposta l’autopsia, a seguito della quale la salma è stata riconsegnata alla famiglia.