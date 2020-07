0 Facebook Vergogna al cimitero di Ponticelli, loculi si aprono e cadono resti mortali Cronaca 29 Luglio 2020 13:40 Di redazione 2'

E’ un vero scempio quanto accaduto al cimitero di Ponticelli questo mercoledì mattina. A denunciare cosa è successo è stato il quotidiano Il Mattino. Due tombe sono state trovate aperte e i resti dei defunti sono finiti per terra.

Resti dei morti finiscono per terra nel cimitero di Ponticelli

Distrutte anche le due lapidi in marmo. A cadere sono state le tombe a parete, sembrerebbe che qualche giorno fa siano stati rubati i pomelli in ottone e rame utilizzate per sigillare la tomba e che con le vibrazioni delle auto in corsa sulla strada che costeggia il cimitero, le casse sono cadute, facendo finire i resti dei defunti per terra.

I parenti sono stati subito avvertiti dal cimitero e adesso dovranno provvedere a spese loro a rimettere a posto la situazione, sigillando nuovamente le tombe. Al di là del paradosso, resta una profonda indignazione non solo da parte dei cari dei defunti, ma anche dei tanti cittadini che denunciano una situazione di totale degrado del cimitero di Ponticelli. Intanto gli operaio hanno provveduto a recuperare i resti e a sigillarli nuovamente nei loculi, in attesa che la tomba sia sigillata. Sul posto sono intervenute le forze dell’ordine che accerteranno cosa sia accaduto.