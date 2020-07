0 Facebook Napoli, va al cimitero e trova un “morto abusivo” nel suo loculo: denuncia ai carabinieri Cronaca 19 Luglio 2020 13:18 Di Sveva Scalvenzi 2'

Brutta sorpresa sabato mattina per una signora che si è recata nel cimitero di Santa Maria del Popolo agli Incurabili a Napoli per andare a trovare i suoi cari. La donna non appena è arrivata dove erano seppelliti i suoi parenti, si è resa conto che il suo loculo era occupato da un altro defunto di cui non si conosce l’identità.

Trova un morto nel suo loculo al cimitero

Una scoperta al quanto anomala, poiché quella nicchia di sua proprietà, sarebbe dovuta essere libera e invece era occupata da un’altra persona morta. La donna, secondo quanto appreso da Vocedinapoli.it, ha subito avvertito avvertito i carabinieri e nella giornata di lunedì provvederà a formalizzare la denuncia.

“A Napoli occupano abusivamente anche i loculi”, questo è il primo pensiero che viene ascoltando la storia di quanto accaduto a questa signora. Non è la prima volta che si sentono episodi legati a una gestione poco chiara nei cimiteri napoletani. Ora bisognerà accertare cosa sia accaduto e soprattutto di chi sia la responsabilità della presenza di un altro defunto in una nicchia che sarebbe dovuta essere libera.