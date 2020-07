0 Facebook Lutto a Quarto, Valerio muore a 45 anni, domani i funerali Cronaca 29 Luglio 2020 13:47 Di redazione 1'

Quarto piange per la morte di Valerio dell’Annunziata. L’uomo aveva 45 anni, era sposato con Vittoria, e lascia due figli, un maschio ed una femmina.

Era amato da tutti e la sua morte ha lasciato la comunità senza parole. Non sono note le cause del decesso. L’ultimo saluto a Valerio avrà luogo domani, alle 10, presso la Chiesa Gesù Divino Maestro.

I messaggi per Vincenzo

“Padre santo vogliamo prendere Valerio e metterlo davanti al tuo trono di grazia. Signore ti prego a te tutto è possibile, tu farai vedere la tua grandezza nel nome di Gesù prendiamo autorità sulla vita di Valerio applicando le lividure di Gesù cristo sulla sua vita, facciamo si che in essi ritorni tutto a apposto come prima, che lo spirito santo darà sapienza hai medici nel nome di Gesù. Gesù ti prego solo tu puoi salvare mio padre. Forza babbo non mollare”. Con queste parole la figlia, pochi giorni fa, cerca di darsi forza e darne al papà.