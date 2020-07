0 Facebook Mara Venier attaccata sui social, la difesa di Nino D’Angelo: “Sei la numero 1” Spettacolo 31 Luglio 2020 13:24 Di redazione 2'

Cosa è successo a Mara Venier? Da giorni non si fa altro che parlare della risposta data dalla conduttrice a un utente che aveva commentato una sua foto in costume da bagno, criticandola.

Nino D’Angelo difende Mara Venier

La conduttrice senza peli sulla lingua ha risposto a tono all’utente, scrivendole anche un “vaffa“. La notizia è rimbalzata su tutti i tabloid di gossip, la spontaneità di super Mara è una delle cose che la rende tanto amata. In difesa della Venier è intervenuto anche Nino D’Angelo che ha commentato l’ultima foto pubblicata dalla cara amica, scrivendole: “Numero 1”, con l’aggiunta di tanti cuori.

Un messaggio d’affetto che sarà sicuramente stato apprezzato da Mara Venier. Oltre al commento di Nino D’Angelo ce ne sono tanti altri da parte di chi si è complimentato con lei per la risposta data e l’ha invitata a fregarsene delle critiche degli haters, come quello di una follower napoletana: “Sei una bellissima donna ed hai ancora tanta bella roba da mostrare non ascoltare gli invidiosi a Napoli sai come.si dice??:quann a jatt nun po’ arriva o lard ric ca fet;”.

