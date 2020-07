0 Facebook Coronavirus, il bollettino di oggi: 289 nuovi positivi e 6 decessi Cronaca 29 Luglio 2020 17:37 Di redazione 1'

Nuovo aumento dei casi di Covid-19 in Italia, per il secondo giorno consecutivo: 289 oggi, contro i 212 di ieri (lunedì erano 170). La Lombardia registra 46 nuovi positivi (ieri 53), ma la segue da vicino il Veneto con 42.

Numeri alti anche per il Lazio, passato dai 10 di ieri ai 34 di oggi. A conferma che l’epidemia non è più a prevalenza lombarda ma è diffusa in maniera più omogenea da Nord a Sud, solo due regioni segnano oggi zero casi: Umbria e Basilicata. Il totale delle persone colpite dal virus in Italia sale così a 246.776. E’ quanto emerge dal bollettino quotidiano del ministero della Salute.