Coronavirus, contagi in aumento, in un ristorante hanno dato nomi falsi: "Stupidità assoluta" Cronaca 29 Luglio 2020

Mentre i contagi da Coronavirus sono in aumento in Campania, Vincenzo De Luca ha raccontato che in un ristorante molti clienti al momento della registrazione – pratica prevista dalle norme anti Covid – hanno dato dei nomi falsi. Sono 29 i nuovi casi registrati sul territorio, il numero più alto in tre mesi.

La situazione Coronavirus in Campania

Non si tratta, dunque, di un dato positivo. Quattro persone sono ricoverate in Terapia Intensiva e questo è il momento di fare ancora molta attenzione. A denunciare cosa è accaduto in un ristorante è stato il presidente della Campania, che ha spiegato come quando la Asl ha provato a contattare i clienti di un ristorante per comunicare loro che bisognava sottoporsi al tampone, si è scoperto che i clienti avevano dato nomi falsi.

E’ accaduto in un locale di Vico Equense, dove sei persone sono risultate positive dopo la visita di alcuni turisti romani che erano stati in ferie a Capri. La Asl ha provato a risalire ai clienti, ha scoperto che in tanti avevano rilasciato nomi falsi, un gesto di incoscienza, che De Luca ha commentato così: “Quando stanotte abbiamo cercato di individuare alcuni dei clienti – ha detto il presidente Vincenzo De Luca – abbiamo scoperto che avevano dato dei dati falsi. Siamo veramente alla stupidità assoluta“.