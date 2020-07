0 Facebook Caserma degli orrori, escort che ha partecipato ai festini confessa: “Picchiata e molestata” Cronaca 29 Luglio 2020 09:52 Di redazione 2'

Continuano a emergere nuovi dettagli sull’inchiesta su quanto accadeva nella Caserma Levante di Piacenza. Dopo l’ultima testimonianza di una delle quattro persone arrestate, una escort di origini brasiliane ha confessato in un’intervista a Radio Capital di aver partecipato ai festini che organizzavano i carabinieri.

Parla escort che ha partecipato ai festini della Caserma Levante

La donna ha raccontato di essere sieropositiva e ciò nonostante i carabinieri avrebbero voluto fare sesso con lei senza protezioni: “Io sono sieropositiva, uso sempre il preservativo. Loro volevano fare tutto senza protezioni, ero io che ho frenato, le altre lo facevano ma io no senza”.

Quando le hanno domandato se le avessero mai chiesto di vendere droga, ha risposto: “No, questo non me lo ha mai proposto, né lui né altro. Ho preso un po’ di botte”, spiegando di essere stata vittima di aggressioni sessuali. Intanto il maresciallo Marco Orlando si dichiara estraneo ai fati e davanti al tribunale di Piacenza ha deciso di non rispondere: “Dopo trent’anni di onorata carriera secondo voi come posso stare? Non ho mai avuto una sanzione disciplinare in trent’anni, le mie note caratteristiche sono eccellenti, quindi immaginate umanamente come io possa stare”, queste le sue uniche parole dall’inizio della vicenda.