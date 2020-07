0 Facebook Marcianise piange Raffaella Antonelli, morta a 30 anni dopo un intervento Cronaca 29 Luglio 2020 09:00 Di redazione 3'

E’ una triste notizia quella che arriva da Marcianise, comune in provincia di Caserta. Un lutto ha colpito l’intera comunità, è morta Raffaella Antonelli, giovani di 30 anni. La ragazza è deceduta dopo un intervento chirurgico, a darne notizia è stato l’ex sindaco in un lungo post.

Lutto a Marcianise per la morte di Raffaella Antonelli

La povera Raffella, racconta Velardi nel suo post, viveva al Nord con la famiglia, ricoverata a Milano per un intervento, non si è più svegliata. Aveva inizato a combattare contro un brutto male che purtroppo se l’è portata via repentinamente

“Se ne è andata stasera, all’improvviso, come un fulmine in un temporale d’estate, Raffaella Antonelli. Il 14 marzo scorso aveva compiuto 30 anni. E’ morta a Milano, all’istituto neurologico Besta, dove era stata ricoverata per un intervento chirurgico che era delicato ma che non faceva presagire il tragico epilogo. Era bella come un fiore, dolce come e più del miele; nei mesi scorsi le era caduto il mondo addosso, stasera si è arresa, ha spento i motori e ha salutato (…)

Poco prima dell’emergenza covid, Raffaella si è ritrovata a fare i conti con la sua salute e ha cominciato a lottare contro un male implacabile, invincibile. Nel fiore degli anni, con una vita davanti a sé, si è dovuta fermare perché alla fine non ce l’ha fatta. Una tragedia per i parenti, un dolore molto forte per i suoi cari e per quanti a Marcianise ben conoscevano la sua famiglia. Dolce, molto discreta, intelligente, volitiva: la figlia che ogni genitore vorrebbe avere. C’è poco da capire, non si riesce a comprendere né il perché di questa tragedia né la dimensione di un dolore devastante per i genitori e i fratelli. Si resta senza parole (…)

Ne scrivo qui perché, pur nella lontananza, la tragedia colpisce tutta la nostra comunità. Alla famiglia Antonelli l’abbraccio di tutta Marcianise, ai parenti le più affettuose condoglianze. A Raffaella – i cui funerali saranno celebrati ad Ancona – una grande carezza: è un angelo, è già un angelo che vola nell’infinito”, queste le parole dell’ex sindaco Velardi. Numerosi i commenti sotto al suo post da parte di chi ha espresso tutto il proprio dolore rispetto a questa tragica scomparsa.