0 Facebook Omicidio Salvatore Attanasio, ucciso per vendetta: si costituisce Enrico Rispoli Cronaca 28 Luglio 2020 20:15 Di redazione 1'

La Squadra Mobile di Napoli ha eseguito un decreto di fermo di indiziato di delitto, emesso dalla Procura, nei confronti di Enrico Rispoli, 37 anni, gravemente indiziato dell’omicidio di Salvatore Attanasio, 42enne ucciso con 14 coltellate al torace lo scorso 24 luglio in via Giambattista Manso.

Enrico Rispoli ha ucciso Salvatore Attanasio per vendicare il padre

Lo ha visto in strada e hanno iniziato a discutere. L’uomo che aveva davanti era, secondo lui, l’assassino di suo padre ucciso la notte di Halloween del 2011. Per quel delitto Salvatore Attanasio era stato arrestato, processato e assolto. Ma il 24 luglio si era fatto rivedere in zona, alle Case Nuove, a Napoli e la voce si era sparsa. E’ stato cosi’ affrontato dal figlio della vittima, Enrico Rispoli, 37 anni, che dopo un’accesa discussione ha estratto un coltello e ucciso l’uomo, vendicando il padre secondo lui.

Questa mattina si e’ consegnato con i suoi avvocati alla polizia e ascoltato dal pm De Marco della Dda di Napoli, confessando l’omicidio, dicendo pero’ di essere stato provocato.