0 Facebook Incendio a Barra, a fuoco rifiuti accantonati vicino a un campo rom: colonna di fumo visibile da Napoli Cronaca 28 Luglio 2020 19:48 Di redazione 2'

Nel tardo pomeriggio di questo martedì un’enorme colonna di fumo nera si è innalzata dai pressi di un campo rom a Barra, in via Mastellone. Ad andare a fuoco sono stati una serie di rifiuti ammassati nella zona.

Colonna di fumo nero a Barra

Il fumo era visibile anche dalla città di Napoli e dai comuni limitrofi. Spavento tra i residenti che hanno visto l’enorme colonna di fumo nero e hanno iniziato ad avvertire un’aria irrespirabile. Sul posto sono giunti i Vigili del Fuoco che non senza difficoltà sono riusciti ad arginare le fiamme. Hanno dovuto utilizzare idranti e anche lo schiumogeno poiché il rogo era piuttosto esteso.

LEGGI ANCHE: BOLLETTINO COVID-19 DI QUESTO MARTEDI’

Secondo una prima ricostruzione l’incendio dovrebbe essere di carattere doloso. E’ intervenuta anche l’Arpac per verificare gli inquinanti presenti. Diverse le segnalazioni nei vari gruppi legati al territorio, in tanti hanno denunciato quello che sarebbe l’ennesimo rogo tossico. L’invito da parte delle autorità è quello di chiudere le finestre finché non sparirà la puzza. Chiaramente il clima estivo con le alte temperature rende tutto più complicato.