Cena romantica per Barbara D'Urso, in vacanza in dolce compagnia? Spettacolo 28 Luglio 2020 16:39

Barbara D’Urso, spenti i riflettori, si sta godendo una bella vacanza. La conduttrice napoletana non dimentica di condividere i momenti salienti della sua giornata sui social network. E proprio in un’ultima storia un dettaglio non è sfuggito agli occhi dei più attenti, che credono ci fosse con lei un amico misterioso.

Con chi sta trascorrendo le vacanze Barbara D’Urso

La D’Urso ha condiviso l’immagine di una candela su un tavolo, con una canzone molto romantica come sottofondo, Perfect di Ed Sheran. La foto sembra proprio riprendere una cena a lume di candela e quindi probabilmente intima.

Così il dubbio si è insinuato tra i vari fan della conduttrice napoletana, che si sono cominciati a chiedere se la D’Urso stia trascorrendo le sue vacanze in dolce compagnia. Già durante la quarantena alcuni suoi video avrebbero lasciato intendere che non fosse sola in casa, come aveva più volte dichiarato. Questa volta la candela, la canzone e l’atmosfera dell’estate spingerebbero a credere che con lei ci sia un uomo misterioso. Per sapere se sia vero, bisognerà attendere un passo falso della D’Urso.

La foto condivisa nella storia di Barbara D’Urso