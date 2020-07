0 Facebook Duro attacco a Barbara D’Urso: “Se avessi una madre come te mi vergognerei” News 23 Luglio 2020 17:07 Di redazione 2'

Barbara D’Urso si sta godendo le meritate vacanze dopo una stagione televisiva molto intensa. La conduttrice napoletana, infatti, anche durante il Covid-19 ha continuato ad andare in onda con Pomeriggio Cinque. E ora che i suoi programmi sono stati sospesi per la pausa estiva, lei si sta dedicando al totale relax.

Barbara D’Urso sotto attacco anche in vacanza

Non dimentica, però, di tenere acceso il suo rapporto con i followers, così condivide i momenti delle sue vacanze sui social. Un’immagine, però, l’è costata un duro attacco. Tra i commenti a una foto di Barbara mentre prende il sole a bordo di una meravigliosa piscina, con il lato b in mostra, uno degli utenti le ha scritto: “Se avessi una madre come te mi vergognerei”.

Parole molto pesanti, soprattutto per una madre. La D’Urso ha preferito non rispondere a un commento così maligno, la conduttrice evita sempre di controbattere a chi l’attacca, sa che è il prezzo da pagare per essere un personaggio tanto in vista. Alcune parole, come queste, sono davvero pesanti.