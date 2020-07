0 Facebook Le condizioni di salute di Ludovica Valli preoccupano: “Sto male fisicamente e psicologicamente” News 28 Luglio 2020 16:52 Di redazione 3'

Ludovica Valli, storico personaggio di Uomini e Donne, ha preoccupato i suoi followers con un lungo post sulle sue condizioni di salute. La giovane aveva incontrato l’amore nel programma di Maria De Filippi con il napoletano Fabio Ferrara.

Assieme avevano partecipato anche a Temptation Island, ma il loro amore finì presto. Adesso Ludovica Valli si dedica alla nuova attività di influencer, ha un altro compagno di cui è innamoratissima. Ultimamente, però, non starebbe in gran forma. E’ stata lei stessa a confessarlo ai suoi followers in un lungo post.

Come sta Ludovica Valli? Il post dell’ex tronista

“Non è banale fermarsi a pensare a se stessi in maniera ferma e seria, mai come in questo periodo ho tutto il tempo per farlo e si sa spesso gli eventi ci condizionano e allora il pensiero diventa focalizzato su ciò che nell’ultimo periodo ti tormenta. Sto male, fisicamente e psicologicamente, da qualche mese ho un problema di salute che sto cercando di risolvere, facendo analisi costanti ed esami specifici per capire cosa ho e cosa escludere, dormo poco e spesso male e sebbene mi alleni e faccia uno stile di vita sano ed equilibrato spesso il mio cervello si focalizza solo sul mio attuale stato di salute per ora un po’ precario”.

L’ex tronista, dunque, non saprebbe ancora cosa ha nello specifico, ma sente un forte senso di malessere ed è in attesa di conoscere gli esiti di alcuni esami fatti. Tanti i messaggi di sostegno da parte dei suoi fan.

