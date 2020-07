0 Facebook Rissa a Santa Maria Capua Vetere, calci e pugni in strada davanti agli occhi di tutti Cronaca 27 Luglio 2020 16:23 Di redazione 1'

Violenta rissa in strada. E’ accaduto ieri sera a Santa Maria Capua Vetere, in una zona molto frequentata, davanti l’Anfiteatro, dove solitamente passeggiano numerose famiglie. Improvvisamente due giovani hanno iniziato a litigare, per motivi ancora da chiarire.

Rissa a Santa Maria Capua Vetere, calci e pugni in strada

Dal litigio si è passati ad una vera e propria colluttazione, nella quale sono state coinvolte anche le due comitive dei giovani. Sono volati calci, pugni e insulti che hanno generato un fuggi fuggi generale delle famiglie che erano lì per godersi un po’ di aria fresca e sfuggire al caldo delle proprie abitazioni.

Ennesimo episodio di violenza che rovina l’immagine di una città e la tranuqillità delle persone. I giovani sono stati fermati dalla polizia che è giunta sul posto per ristabilire l’ordine. Il bilancio è di qualche ferito lieve.