La fidanzata muore travolta da uno scuolabus, 18enne si uccide per il dolore Cronaca 27 Luglio 2020 16:06

Troppo grande il dolore per la morte della sua fidanzatina, James Fincher, 18enne di Clrke Road, Coalville, si è tolto la vita. La storia ha commosso tutti, una vera tragedia. Un anno e mezzo fa una mattina di gennaio del 2019, la sua ragazza, Sian, a soli 15 anni è morta travolta da uno scolabus.

Da quel giorno il ragazzo, che aveva anche il nome della ragazza tatuato sul suo corpo, ha lottato per la messa in sicurezza del luogo in cui aveva fatto incidente l’amore della sua vita, raccogliendo firme per ridurre la pericolositù dell’incrocio maledetto.Tre mesi fa aveva chiesto agli amici di fare una donazione al National Suicide Prevention Lifeline per il suo compleanno. Non è bastato a dare la forza al ragazzo per superare il tremendo lutto.

Due giorni fa James si è allontanato da casa sua senza dare più notizie. La famiglia preoccupata ha allertato subito la polizia e iniziato la ricerca del ragazzo. Immediato l’appello sui social: “James è alto un metro e settanta, magro con i capelli biondi. Indossa jeans e una maglietta, un cappotto rosso e scarpe da ginnastica”.

Amici e parenti lo cercano ovunque, vengono coinvolti anche gli elicotteri. Poi la brutta notizia, il corpo di James viene trovato vicino ad un boschetto. Si è ucciso. La mamma scrive: “Ora il mio bambino si prenderà cura di Sian” e pubblica una foto della coppia, i due angeli. “Amo così tanto entrambi”.

Tantissimi i messaggi degli amici su Facebook dopo che il suo corpo è stato scoperto. La sorella scive sui social: “Aveva il cuore spezzato, ha lottato così tanto. Mi mancherai e ti amerò per sempre”.