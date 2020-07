0 Facebook Bambina di 11 anni muore in piscina: “Stava giocando al morto a galla” Cronaca 27 Luglio 2020 16:28 Di redazione 2'

Emergono ulteriori dettagli sulla tragedia avvenuta nella giornata di domenica in una piscina di Ercolano. Una bambina di 11 anni, Lina, ha perso la vita mentre si trovava in acqua con le amichette. Quando i soccorsi sono giunti sul posto, non hanno potuto far altro che accertare l’avvenuto decesso.

Bambina di 11 anni muore in una piscina ad Ercolano

Intanto i carabinieri hanno provveduto a sequestrare la piscina per effettuare i rilievi del caso. Sulla salma della piccola è stata disposta l’autopsia per accertare le cause del decesso. Da una prima ricostruzione pare che la bambina stesse giocando nella piscina per adulti con un cugino più grande e la cuginetta. Si stavano divertendo a fare il morto a galla – restare stesi sull’acqua in modo supino e galleggiando – quando i cugini si sono accorti che la bambina non respirava più.

Hanno immediatamente allertato i soccorsi, il bagnino ha tirato fuori dall’acqua la bambina e le ha prestato le operazioni di primo soccorso, quando gli operatori del 118 sono giunti sul posto, non hanno potuto far altro che constatare il decesso. Sconvolti i parenti che erano nella piscina, la zia a Il Mattino ha raccontato: “Era vispa andava a una scuola privata e amava giocare a calcio perché era cresciuta con i maschietti. Giocavano alla morte nell’acqua ma Lina non si riprendeva più. I bambini hanno chiamato il bagnino. Non c’è stato nulla da fare. Siamo distrutti”.

Le parole del sindaco Bonajuto

Il sindaco di Ercolano, Ciro Buonajuto, ha espresso tutto il suo cordoglio per questa tragedia: “E’ notizia di pochi minuti quella della scomparsa della piccola Lina, una ragazzina di 11 anni che ha avuto un malore mentre si trovava in piscina con i suoi familiari. Sono notizie che gelano il sangue, si può solo immaginare il dolore dei parenti, degli amici e di tutti coloro che conoscevano la piccola. Non ci sono parole per lenire dolori del genere. A nome della Città di Ercolano, un abbraccio forte a genitori, familiari e amici della piccola Lina. Da questa sera in cielo c’è un Angioletto in più”.