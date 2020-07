0 Facebook Caterina Balivo in crisi con il marito? La conduttrice risponde all’ultimo gossip Spettacolo 27 Luglio 2020 14:07 Di redazione 2'

L’estate è la stagione del gossip, rumors, indiscrezioni e supposizioni si fanno strada sui social e sui tabloid di cronaca rosa. La protagonista dell’ultima news è Caterina Balivo, che ha trascorso qualche giorno di vacanza sull’isola di Favignana, dove si è sposata sua sorella.

I rapporti tra Caterina Balivo e Guido Maria Brera

La conduttrice non dimentica mai di condividere foto sui social, è questo il motivo per cui ai followers non è sfuggito un dettaglio. Il marito di Caterina Balivo, Guido Maria Brera, apparso all’inizio della vacanza, è poi scomparso dal profilo della moglie. Proprio una sua immagine aveva generato una polemica poiché indossava le cuffiette alla guida.

Crisi tra Caterina Balivo e il marito? La risposta

Sono state tante le domande alla Balivo da parte dei fan più attenti che le hanno chiesto se fosse in crisi con il marito. Caterina non ha tardato a rispondere e ha subito spiegato cosa starebbe accadendo tra di loro. Guido Maria Brera non ama apparire in pubblico e per questo sarebbe scomparso dal profilo della moglie. Probabilmente a spingerlo verso questa scelta potrebbe essere stata l’ultima polemica nata su di lui. Ad ogni modo la Balivo ha rassicurato che lei e il marito stanno bene.

