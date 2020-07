0 Facebook Chi è il marito di Caterina Balivo, Guido Maria Brera il grande amore della conduttrice Spettacolo 19 Luglio 2020 12:21 Di redazione 2'

Negli ultimi giorni si sta parlando molto del marito di Caterina Balivo, Guido Maria Brera, infatti, è finito nella polemica per essere stato immortalato dalla moglie alla guida con le cuffie nelle orecchie, un comportamento chiaramente non consentito dal codice della strada.

Chi è il marito di Caterina Balivo

Così in tanti si stanno chiedendo chi è il marito di Caterina Balivo, si chiama Guido Maria Brera ed è nato il 27 agosto del 1969 a Roma, quindi, ha 51 anni. Finanziere di successo, è il co-fondatore del Gruppo Kairos, il primo in Italia per la gestione patrimoniale. Negli hanno la sua carriera è cresciuta sempre di più fino a portarlo a essere l’uomo di successo che è oggi.

Le parole di Guido Maria Brera sulla moglie Caterina Balivo

Quando era giovane Guido Maria Brera sapeva benissimo cosa avrebbe voluto dalla sua vita: il successo. Così studia senza sosta per raggiungere quell’obiettivo e sacrificio dopo sacrificio ce l’ha fatta, oggi è considerato uno degli uomini più ricchi d’Italia. Divorziato con due figli, dopo una relazione con Serena Autieri, ha conosciuto Caterina Balivo ed è con lei che conosce l’amore sconfinato: “Lei ha fatto un capolavoro perché ha rotto le mie paure su tutto: è andata diretta, napoletana, senza mezze misure, e io mi sono subito innamorato”