0 Facebook Belen torna all’attacco con Stefano, la frase mentre è in vacanza con Santiago Spettacolo 27 Luglio 2020 17:49 Di redazione 1'

Da quando Belen Rodriguez si è lasciata con Stefano De Martino il suo profilo Instagram è diventato un elenco di citazioni ed aforismi. Frasi che si alternano a immagini della show girl in vacanza che mostra una forma smagliante.

Belen scrive di nuovo a Stefano?

Ma ad interessare ai followers in questo momento sono le frasi che condivide, poiché spesso e volentieri appaiono come delle vere e proprie frecciatine a Stefano. Che sia solo una supposizione dei fan, è davvero difficile non vedere un collegamento con la particolare situazione che sta vivendo.

L’ultima frase di Belen è il sottotitolo di un libro che sta leggendo: “Lealtà – Sii sempre fedele ai tuoi principi e a chi lotta al tuo fianco”. Un pensiero che potrebbe rivolgersi a ciò che è accaduto tra lei e De Martino. La frase arriva proprio mentre il bel ballerino è in vacanza con Santiago. C’è, infatti, chi ha commentato in modo critico questo pensiero.