Belen Rodriguez è volata a Ibiza, come ogni estate la show girl argentina ama trascorrere sull’isola spagnola le sue vacanze. Se l’anno scorso aveva preso una villa mozzafiato con Stefano De Martino, quest’anno è partita con Mattia Ferrari, altre amiche e il piccolo Santiago. Assente Gianmaria Antinolfi, colui che dovrebbe essere il suo attuale compagno.

Il topless di Belen Rodriguez fa impazzire tutti

E mentre la mamma di lui dalle pagine di Di Più racconta come sarebbe nata la relazione tra Gianmaria e Belen, lei ha pubblicato su Instagram uno scatto davvero mozzafiato con la scritta: “Ops”. La bella argentina ha condiviso una foto di un semi topless nella sua villa di Ibiza. Il vedo non vedo ha scatenato i commenti dei followers, in moltissimi si sono complimentati per la posa statuaria, ma non sono mancate parole per Stefano De Martino.

C’è chi ha visto in questa foto una provocazione a De Martino, quasi come a voler dire: “Che ti sei perso“, quell’ops ha fatto scoppiare l’ironiav. Molti, infatti, sono stati i commenti di chi ha subito pensato al ballerino napoletano, che vedendo quest’immagine potrebbe “pentirsi” della separazione. “Da qualche parte c’è un De Martino che si sta impiccando”, questi e altri i messaggi a lui dedicati.

Il post di Belen Rodriguez