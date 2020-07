0 Facebook Schianto nella notte con la moto, Villa Di Briano piange Guido Maisto Cronaca 27 Luglio 2020 18:04 Di redazione 1'

Ancora sangue sulle strade del Casertano. L’ultimo schianto è avvenuto a Villa Di Briano e anche questa volta purtroppo c’è una vittima. Un’altra giovane vita spezzata.

L’incidente è avvenuto nella zona di via Firmamento, Guido Maisto, 35 anni, era a bordo della sua motocicletta nella notte tra domenica e lunedì. Per dinamiche che sono ancora da chiarire, è caduto dal mezzo finendo violentemente sull’asfalto.

Lacrime per la morte di Guido Maisto

Sul posto sono giunti immediatamente i soccorsi che hanno trasferito il trentacinquenne all’ospedale Pineta Grande, dove è arrivato in condizioni critiche, purtroppo è deceduto poco dopo. Intervenuti i carabinieri che hanno provveduto a effettuare tutti i rilievi del caso e ad acquisire le immagini di videosorveglianza per accertare se ci fossero altri veicoli coinvolti. Dolore e sconforto per la morte di Guido, in tanti lo ricordano come un bravo ragazzo. “Stamattina è stata una doccia fredda, Guido era un bravo ragazzo, disponibile con tutti sono addolorato“, questo e altri i messaggi per lui.

