Si ai controlli, no al linciaggio mediatico. Peppe Di Napoli: “Dò fastidio a qualcuno”

“Vanno bene i controlli. Ed è giusto che le autorità facciano le sanzioni quando trovano qualcosa che non va. Io rispetto il loro lavoro, sono per la legalità. Ma non accetto il linciaggio mediatico che sto subendo“, Peppe Di Napoli è amareggiato ma non abbattuto.

Il famoso chef del popolo ha provato a spiegare, in esclusiva a VocediNapoli.it, il motivo del linciaggio mediatico al quale è stato sottoposto: “Forse perché quando diventi un personaggio popolare, quando le persone ti seguono e ti vogliono bene, inizi a dare fastidio“.

Ma ricostruiamo i fatti. Durante la tarda mattinata di oggi i Nas, reparto speciale dei Carabinieri, hanno comunicato di aver effettuato un sequestro di 117 chili di prodotti ittici perché sprovvisti di tracciabilità. “Non era pesce avariato o andato a male. Mancavano i codici di tracciabilità. I Nas hanno fatto il loro valore ma perché i giornali mi hanno messo in croce?!“.

Ecco cosa si è chiesto Peppe Di Napoli quando ha iniziato a leggere le prime pagine dei principali giornali online locali. In effetti la cosa è strana. I Nas quando inviano i comunicati in merito alle loro operazione non menzionano mai le attività commerciali sanzionate.

È una prassi corretta che tutela la privacy dell’imprenditore-gestore. È evidente che questo con Peppe Di Napoli non è accaduto. Forse perché il ‘Re’ d’à cascata‘ è diventato un vero e proprio fenomeno del web e dei social. Con le sue ricette ha conquistato la simpatia dei napoletani. E probabilmente, tutto questo, ha avuto un prezzo che Peppe Di Napoli ha pagato con una vera e propria gogna mediatica.

“Poi ci meravigliamo se gli imprenditori onesti non investono e cambiano strada invece di continuare a dare lavoro – ha affermato Peppe Di Napoli -. Ma io non fermo e vado avanti, sempre con la stessa umiltà e determinazione.“.

Infatti, ha dichiarato Peppe Di Napoli: “Voglio rassicurare i nostri clienti, coloro che mi seguono da tempo e che apprezzano la mia cucina, che il mio ristorante è regolarmente aperto e pronto a servire le consuete prelibatezze. Chiariremo ogni aspetto della vicenda, se c’è stata una disattenzione o un’irregolarità formale, ci assumeremo le nostre responsabilità. Con grande serenità e con la consapevolezza di avere sempre lavorato nel rispetto delle regole e puntando sulla qualità e sulla freschezza dei nostri prodotti alimentari“.

Il video messaggio di Peppe Di Napoli