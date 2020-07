0 Facebook Lite a Salerno finisce nel sangue: 23enne picchiato e ferito con un coltello Cronaca 24 Luglio 2020 15:04 Di redazione 1'

Paura a Salerno. E’ scoppiata una rissa ieri sera verso le 23, che è degenerata in una vera e propria colluttazione. Un ragazzo di 23 anni è rimasto gravemente ferito.

La lite si è scatenata in via Posidonia nei pressi di piazza Gloriosi a Torrione, dove alcuni ragazzi hanno iniziato a discutere animatamente, per motivi ancora da chiarire. Dopo una prima aggressione verbale, il litigio è sfociato nel sangue.

La violenta rissa sfociata nel sangue

Secondo alcuni testimoni, uno dei ragazzi ha cacciato un coltello, ferendo un 23enne. Pare, che il giovane ferito fosse in compagnia della fidanzata, la quale avrebbe avvertitosubito i soccorritori del 118. I medici giunti sul posto hanno trasportato il ragazzo al pronto soccorso del Ruggi, dove è giunto con una ferita alla testa e diverse contusioni.

Sul luogo dell’aggressione sono giunti anche i carabinieri che hanno avviato le indagini per cercare di ricostruire l’esatta dinamica dei fatti.