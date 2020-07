0 Facebook Coronavirus, Protezione Civile: “Continuano ad aumentare i contagi, crescono anche le vittime” Cronaca 23 Luglio 2020 17:34 Di redazione 1'

Dato in salita per il secondo giorno di seguito per quanto riguarda i nuovi contagi da Coronavirus in Italia. La Protezione Civile ha diramato il bollettino di questo giovedì che registra un ulteriore aumento rispetto alla giornata di mercoledì, dove i casi erano più del doppio di martedì.

Bollettino Coronavirus 23 luglio

Sale ancora il numero dei nuovi contagiati da coronavirus nelle ultime 24 ore in Italia: secondo i dati della Protezione civile sono 306, a fronte dei 282 di ieri. Le nuove vittime sono invece 10 (ieri 9) per un numero complessivo di 35.092 decessi. I casi totali salgono a 245.338.

La situazione in Campania

Ancora 16 positivi al Covid-19 in Campania, su un totale di 2.112 tamponi esaminati nelle ultime 24 ore. Il dato e’ dell’Unita’ di crisi regionale e porta il totale positivi a 4.874 su un totale tamponi pari a 318.303 dall’inizo della pandemia. Nessun decesso per il secondo giorno consecutivo, e quindi rimangono a 434 le vittime, mentre due nuovi guariti portano a 4.111 il totale