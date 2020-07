0 Facebook Bollettino Coronavirus, la Protezione Civile: “Salgono di nuovo i contagi, più del doppio. 9 vittime” Cronaca 22 Luglio 2020 17:51 Di redazione 1'

Torna a salire in Italia il numero di contagi, dopo un calo degli ultimi giorni, assistiamo a una nuova impennata. I casi positivi di questo mercoledì sono più del doppio di quelli di martedì. Da 129 siamo saliti a 282 nuovi contagi. Le vittime in 24 ore sono 9, il numero dei decessi è di 35.082, mentre i casi totali sono arrivati a 245.032.

Il riparto tra le regioni

Sono 282 i nuovi pazienti positivi al coronavirus (+153) piu’ che raddoppiati rispetto ai 129 registrati ieri: di cui 51 in Lombardia (+17), 18 in Emilia Romagna (+39), 36 in Veneto (+14), con focolai in Lazio, Trento e Campania. E’ quanto emerge dal bollettino odierno pubblicato dal ministero della Salute secondo cui tornano a salire a 12.322 gli attualmente positivi al coronavirus (+74), mentre i nuovi decessi sono 9 (-6) per un totale di 35.082. I ricoveri in terapia intensiva scendono di un’unita’ a quota 48 mentre scendono a 724 i ricoveri (-8). Restano in isolamento domiciliare 11.550 pazienti.