Sant'Antimo piange per Vincenzo, morto a soli 29 anni Cronaca 21 Luglio 2020 20:03 Di Verdiana Perrotta 1'

Sant’Antimo piange per Vincenzo De Biase, il giovane morto a soli 29 anni. Il ragazzo è spirato a seguito di un infarto intestinale mentre si sottoponeva ad un delicato intervento. Il giovane era molto conosciuto e amato nella zona e la sua morte prematura ha gettato amici e parenti nello sconforto.

Tantissimi i messaggi di cordoglio giunti alla famiglia: “Non sempre una telefonata come, si dice in uno spot, allunga la vita…. Ore12. 15 una telefonata di mio figlio che annunciava l’improvvisa scomparsa di un carissimo amico di quelli che in qualsiasi posto ti trovi, ti rincorre per salutarti. Un ragazzo a modo onesto e gran lavoratore, io l’ho conosciuto perché si iscrisse nella mia associazione di guardia ambientale perché anche lui come noi voleva migliorare questo paese. Sei stato un grande, ciao Enzo”. Questo il post su facebook di un suo amico, di nome Mario.

I funerali saranno celebrati nei prossimi giorni, al momento la famiglia non ha ancora reso nota la data.