0 Facebook Dramma a Comacchio, si sente male in mare: Vito Cassa annega davanti alla sua famiglia News 22 Luglio 2020 15:35 Di redazione 1'

Tragedia a Comacchio in un lido balneare. Un uomo di 74 anni, Vito Cassa, originario di Monte Sant’Angelo, si è sentito male mentre era in mare ed è morto annegato. E’ accaduto nella giornata di martedì nel tardo pomeriggio.

Si sente male in mare e annega a Comacchio

L’uomo era al mare con la moglie e la figlia quando ha deciso di fare un bagno per rinfrescarsi. Buttatosi a mare si è sentito male e ha chiesto aiuto. I bagnanti presenti si sono accorti di un corpo riverso in acqua e hanno subito allertato i bagnini di salvataggio. I guardia spiaggia, secondo quanto riporta da Il Resto del Carlino, si sono subito buttati in acqua e hanno portato il settantaquattrenne a riva, quando hanno provato a rianimarlo, purtroppo non c’era più nulla da fare.

LEGGI ANCHE: CARMELA MUORE IN VACANZA CON LA FAMIGLIA

Sulla spiaggia sono giunti anche i soccorsi con un’eliambulanza, ma gli operatori del 118 non hanno potuto far altro che constatare l’avvenuto decesso. Sconvolte la moglie e la figlia che hanno assistito alle operazioni di salvataggio.