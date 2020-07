0 Facebook Il nuovo fidanzato di Belen vola a Ibiza, Stefano è solo un ricordo ormai Spettacolo 21 Luglio 2020 21:09 Di redazione 2'

Belen Rodriguez scappa a Ibiza per le vacanze, insieme al figlio Santiago e alcuni amici ma con lei c’è un ospite speciale. La showgirl infatti, è stata raggiunta da Gianmaria Antinolfi, il manager napoletano che sta frequentando da alcune settimane. La storia continua quindi e dopo la rottura da Stefano De Martino, Belen sembra intenzionata a ritrovare il sorriso e un nuovo amore.

Belen vola ad Ibiza e Antinolfi la raggiunge

Pare che il manager napoletano l’abbia raggiunta per il week end, infatti Chi ha paparazzato i due insieme alle Balneari. Nell’immagine i due appaiono vicini e, cosa che ha colpito i fan, lui tiene in braccio Santiago.

Una prova del fatto che il giovane napoletano e Belen stiano facendo proprio sul serio. Pare che Antinolfi sia atterrato sulla Isla Blanca già nel pomeriggio ma dopo la registrazione in hotel sarebbe rimasto da solo in spiaggia, per poi raggiungere la villa di Belen soltanto in piena notte.

Due giorni d’amore

In due sarebbero stati insieme soltanto due giorni, una cena romantica, qualche tuffo a mare e poi si sarebbero separati. Sarebbe rimasto lì tutto il giorno successivo e solo la domenica sera si sarebbe aggregato al gruppo di Belen per una cena al ristorante. In tanti hanno pensato che la relazione tra i due fosse tutta una montatura ma a quanto pare tutto prosegue a gonfie vele.

In poche settimane sono diventati la coppia dell’estate

Dal loro primo incontro sono passate soltanto poche settimane, eppure la coppia sembra già collaudatissima. Quello che doveva essere un semplice rapporto di lavoro si è trasformato in una relazione. Al momento, però, non ci sono foto social condivise dalla Rodriguez, ma solo immagini di paparazzate.

LA FOTO DI GIANMARIA CON SANTIAGO: