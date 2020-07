0 Facebook Terribile incidente ad Afragola, la comunità prega per “Masaniello”: ferito gravemente Cronaca 20 Luglio 2020 14:09 Di redazione 2'

Un terribile incidente è avvenuto ieri ad Afragola. L’impatto, avvenuto all’incrocio tra via Tasso e Corso Garibaldi, ha coinvolto 5 giovani. A scontrarsi una Toyota Yaris ed uno scooter.

Incidente Afragola, coinvolti cinque giovani: uno grave

Sul posto sono intervenuti i soccorsi e i ragazzi faeriti sono stati trasportati all’ospedale. Ad avere la peggio, Paolo, un ragazzo conosciuto in città con il nome di “Masaniello”. Le condizioni del giovane sono apparse subito gravi. Un’altra ragazza, che era sul mezzo al momento dello scontro, ha riportato ferite e tagli alle gambe.

Anncora da chiarire la dinamica dell’incidente, sul posto sono giunti i carabinieri per i rilievi del caso e per determinare le cause e le evenutali colpe. Molto probabilmente la causa è da attribuire ad un’eccessiva velocitò e il mancato rispetto dei limiti nel tratto di strada in cui è avvenuto lo scontro.

Nel frattempo sul web sono tanti i messaggi d’incoraggiamento per il giovane Paolo, da parte degli amici che lo invitano a non mollare e svegliarsi al più presto.

