Tragedia a Capodrise, Alessandro Tartaro ingegnere di 40 anni trovato morto in casa Cronaca 20 Luglio 2020

Tragedia a Capodrise. Un ingegnere, Alessandro Tartaro, di circa 40 anni, è stato trovato cadavere nella sua abitazione. E’ accaduto ieri sera alle 20, 30 circa in via Santa Croce a Capodrise, nella traversa di fronte al chiosco De Filippo. L’uomo purtroppo ha deciso di togliersi la vita impiccandosi. A dare l’allarme i familiari e nonostante sul posto siano subito accorse due ambulanze, i tentativi di rianimarlo non sono valsi a nulla.

Alessandro Tartaro, ingegnere trovato morto in casa sua

Il professionista era molto conosciuto nella zona, inatti appena trapelata la notizia, davanti alla sua abitazione snon confluite diverse persone. Alessandro era figlio dell’ex preside della ragioneria, attualmente in pensione. Era una persona stimata e amata da tutti. Una persona nota poichè aveva lavorato al Comune di Marcianisre e poi si era trasferito all’Asl.

I familiari e gli amici sono sotto choch e al momento non si conoscono le ragioni che hanno spinto l’uomo al gesto estremo. Sul posto sono intervenuti i carabinieri per i rilievi del caso.

