Scossa di terremoto nel Vesuviano, torna a tremare la terra: sisma registrato dall'INGV Cronaca 20 Luglio 2020

Torna a tremare la terra alle pendici del Vesuvio. L’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV) questa mattina poco prima delle otto, alle 07.57, ha registrato una scossa di terremoto. Il sisma ha avuto come epicentro Massa di Somma, comune che si trova nel territorio Vesuviano.

Scossa di terremoto a Massa di Somma

L’evento sismico è avvenuto a una profondità di 0 chilometri, motivo per cui è stato avvertito indistintamente dalla popolazione del Vesuviano. Numerose le chiamate effettuate ai Vigili del Fuoco, ma per fortuna al momento non si registra alcun danno a persone o cose. Secondo gli esperti non ci sarebbe da preoccuparsi poiché si tratterebbe della normale attività sismica della zona.

Dall’inizio di luglio, infatti, ci sono stati diversi eventi sismici di minore entità alle pendici del Vesuvio, che hanno interessato la popolazione di tutti i comuni limitrofi.