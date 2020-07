0 Facebook Quando torna Made in Sud, questa sera finisce il programma comico targato Rai Spettacolo 20 Luglio 2020 08:51 Di redazione 2'

Made in Sud non andrà più onda, questo lunedì 20 luglio c’è l’ultima puntata della decima edizione del programma targato Rai. Si è già arrivati alla sesta e finale puntata e il cast promette che ci saranno moltissime sorprese. Dunque, non ci sarà nessun appuntamento a sorpresa aggiuntivo come era stato ipotizzato tempo fa.

Perché non va più in onda Made in Sud

In tanti, non appena hanno appreso la notizia che questa sera ci sarà l’ultima puntata, si stanno chiedendo quando torna in onda Made in Sud. Presumibilmente il format tornerà in onda tra all’incirca un anno, da comprendere se a giugno dell’anno prossimo o potrebbe anticiparsi ad aprile, è ancora tutto da decidere. In molti speravano che potessero esserci più di sei puntate, all’inizio della programmazione, infatti, si era pensato che qualora gli ascolti fossero andati bene, la produzione avrebbe potuto inserire qualche appuntamento in più.

L’ultima puntata di Made in Sud

Made in Sud finisce questa sera, probabilmente gli ascolti non hanno premiato come ci si aspettava. Quest’anno i comici a causa dell’emergenza Covid-19 hanno dovuto fare a meno del pubblico e, considerato il genere di programma, non deve essere stato facile. Ad ogni modo il cast promette che quest’ultima puntata sarà ricca di sorprese e ha voluto fare una dedica speciale al suo pubblico: “Vi aspettiamo lunedì, per una imperdibile serata all’insegna del divertimento. È l’ultima puntata di questa edizione ma finché ci sarete voi a sostenerci non sarà mai l’ultima 😊.

Ci vediamo lunedì 20 luglio su Rai2 alle 21.20 MADE IN SUD, vietato mancare e nel frattempo godiamoci un esilarante momento della scorsa puntata”.