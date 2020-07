0 Facebook Alessandra Casagrande colpita da un infarto, muore poco dopo in ospedale: lascia due figli Cronaca 20 Luglio 2020 09:45 Di redazione 1'

Era una madre allegra e sorridente, un’appassionata di sport e corsa, aveva un’ottima carriera e una famiglia che adorava, purtroppo ha incontrato un tragico destino. E’ quanto accaduto ad Alessandra Casagrande, madre di 52 anni, che nella giornata di venerdì è stata colta da un infarto mentre era in casa con il marito e i suoi figli.

Dolore per la morte di Alessandra Casagrande

Immediata la corsa in ospedale dove i medici hanno fatto il possibile per salvarla, purtroppo non ci sono riusciti e Alessandra è deceduta dopo un giorni di agonia. La sua morte ha gettato nello sconforto la comunità di Zero Branco, in provincia di Treviso, dove la cinquantaduenne era molto conosciuta. La donna, infatti, era la moglie del titolare di una nota azienda.

La famiglia, che ha assistito al malore, non si è mai allontanata dal suo capezzale, finché i medici nella serata di sabato non hanno dovuto dichiarare la morte celebrale. Tanti i messaggi da parte della comunità per quest’improvvisa perdita.