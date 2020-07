0 Facebook Ilary Blasi pubblica una “strana” foto, interviene Totti e sorprende tutti Spettacolo 20 Luglio 2020 18:16 Di redazione 1'

Ilary Blasi e Francesco Totti sono seguitissimi sui social. La coppia che incarna un po’ gli amati Sandra Mondaini e Raimondo Vianello dei nostri tempi – si era vociferato anche di un remake con loro protagonisti – diverte i follower a colpi di commenti.

L’ultima foto di Ilary Blasi e il commento di Totti

E’ ancora una volta l’ex capitano della Roma a sorprendere i followers di Ilary con un commento sotto una foto pubblicata dalla moglie. La show girl ha condiviso un’immagine un po’ “strana”. Un simpatico effetto ottico in cui fa una verticale e le braccia sono infilate in un paio di stivali.

Non è tardata ad arrivare la battuta di Totti, conosciuto per la sua spontaneità e simpatia. “Apposta non ti trovavo oggi”, poche parole che hanno scatenato le risate dei tanti followers, in tanti infatti, hanno commentato il suo commento.

Il post di Ilary Blasi