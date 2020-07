0 Facebook Matrimoni e funerali senza preti, la decisione del Vaticano: “Andranno bene fedeli laici” News 20 Luglio 2020 17:49 Di redazione 1'

Matrimoni e funerali, a causa della carenza di sacerdoti, potranno anche essere affidati al'”assistenza” di fedeli laici “sotto la responsabilità dei parroci”. Una misura concessa “in via eccezionale“. Lo sottolinea il nuovo documento della Congregazione per il Clero in un nuovo documento diffuso oggi.

Si potranno celebrare nozze e funerali senza preti

Il vescovo, “a suo prudente giudizio, potrà affidare ufficialmente alcuni incarichi ai diaconi, alle persone consacrate e ai fedeli laici, sotto la guida e la responsabilità del parroco”, si legge nell’Istruzione ‘La conversione pastorale della comunità parrocchiale al servizio della missione evangelizzatrice della Chiesa’.

Nel dettaglio, i laici potranno presiedere la Liturgia della Parola, laddove non si può celebrare la messa per mancanza di sacerdoti, “ma non potranno invece in alcun caso tenere l’omelia durante la celebrazione dell’Eucaristia”. E “dove mancano sacerdoti e diaconi, il Vescovo diocesano, previo il voto favorevole della Conferenza Episcopale e ottenuta la licenza dalla Santa Sede, può delegare dei laici perché assistano ai matrimoni”.