Ilary Blasi super sexy al supermercato, la risposta di Totti scatena i followers Spettacolo 13 Luglio 2020

Ilary Blasi e Francesco Totti si stanno godendo alcuni giorni di vacanza al mare. Una delle coppie più amate d’Italia condivide spesso i momenti della loro vita quotidiana. Così la foto della show girl al supermercato in tenuta supersexy ha scatenato i fan della Blasi.

La spesa di Ilary Blasi

Ilary si è mostrata con un mini short rosso che lasciava intravedere il suo lato b in perfetta forma. Tantissimi i commenti per l’immagine super sexy di Ilary, ma a far sorridere è stato l’intervento di Totti che non si è lasciato sfuggire la possibilità di prendere in giro sua moglie.

L’ex capitano della Roma ha scritto: “La Nutella ricordati”. Le parole di Totti hanno fatto esplodere l’ironia dei followers, c’è chi ha creduto volesse prenderla in giro per la posa sexy al supermercato. C’è poi chi le ha fatto notare che si trovava in un luogo chiuso senza mascherina. Ma i commenti simpatici hanno superato di gran lunga quelli critici.

Il post di Ilary Blasi