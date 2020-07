0 Facebook Tragedia a Scampitella, operaio ucciso da un Suv mentre stava lavorando Cronaca 20 Luglio 2020 20:06 Di redazione 2'

Tragedia a Scampitella,Un uomo è stato investito e ucciso da un Suv mentre stava lavorando in un cantiere per l’installazione della fibra ottica. Il drammatico incidente è accaduto in via Città di Contra.

La vittima

La vittima, Salvatore Scognamiglio un operaio originario di Ercolano di 52 anni, era di ritorno dalla pausa pranzo quando è stato investito. Alla guida del Suv, un uomo di 40 anni della zona, ancora in stato di choc per quanto avvenuto. L’automobilista dopo l’incidente è scappato, ma è stato rintracciato successivamente. Ora è accusato di omicidio stradale e omissione di soccorso. La sua posizione è al vaglio della procura di Benevento.

La dinamica dell’incidente

La dinamica dell’incidente ancora non è stata chiarita. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, i carabinieri e i soccorsi del 118. Nonostante le manovre dei medici soccorritori purtroppo per il giovane non c’è stato nulla da fare. La vittima a seguito dell’impatto è volata via diversi metri, procurandosi numerose ferite e morendo sul posto. La comunità è sconvolta per quanto avvenuto al giovane operaio.

I carabinieri della Compagnia di Ariano Irpino hanno eseguito i rilievi del caso per capire la dinamica del drammatico incidente e ascoltato alcune persone presenti sul posto al momento dello scontro.