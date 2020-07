0 Facebook Quanto costa andare a mare in Italia, Venezia la più cara con 453 euro al giorno News 19 Luglio 2020 12:33 Di redazione 2'

E’ stato il Codacons a pubblicare la classifica delle tariffe in Italia per andare al mare. Con l’emergenza Covid-19 e la riduzione dei posti disponibili, tanti lidi hanno aumentato i prezzi e godersi la spiaggia sembra essere diventato sempre più caro.

Quanto costa andare a mare in Italia

In cima alla classifica stillata dal Codacons c’è la spiaggia dell’Hotel Excelsior di Venezia che per una capanna chiede ben 453 euro al giorno. “La spiaggia dell’Hotel Excelsior del Lido di Venezia si piazza al vertice della classifica 2020: qui una capanna composta da lettino con materasso e cuscino, due sedie a sdraio con cuscini, un tavolo, quattro sedie pieghevoli, tre teli da spiaggia costa in prima fila 453 euro al giorno – spiega il Codacons – La tariffa stagionale presso il lido raggiunge quota 9.050 euro, e scende a 8.160 euro presso l’adiacente spiaggia Des Bains”, una cifra praticamente da capogiro.

Al secondo posto c’è la spiaggia dell’Augustus Hotel a Forte dei Marmi dove per una tenda con lettino, due lettini e una sdraio ci vogliono 450 euro. Seguito dal Twiga di Marina di Pietrasanta in cui per un medesimo servizio ci vogliono 400 euro al giorno.