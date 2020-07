0 Facebook Domenica drammatica in provincia, va a trovare un’amica e muore di infarto News 19 Luglio 2020 12:51 Di redazione 1'

Tragedia a Marcianise in questa domenica mattina, doveva essere una giornata di festa in cui godersi la famiglia e gli amici, ma un uomo ha incontrato un drammatico destino. Era andato a trovare un’amica ed è stato colto da un improvviso malore.

Dramma a Marcianise, 68enne muore a casa di un’amica

Un uomo di 68 anni si era recato a casa dell’amica, una badante che lavora per una signora in città, quando non si è sentito bene e si è accasciato al suolo. Secondo quanto riportato da Edizione Caserta, quando gli operatori del 118 sono giunti sul posto, non hanno potuto far altro che constatare l’avvenuto decesso.

Dopo una prima analisi esterna della salma, è stato accertato che il decesso è avvenuto per cause naturali e il corpo è stato restituito alla famiglia. Sconvolta l’amica della vittima che l’ha visto morire sotto i propri occhi.