Bollettino Coronavirus, la Protezione Civile: "Aumentano ancora i contagi, 14 morti in 24 ore" Cronaca 18 Luglio 2020 17:49 Di redazione 1'

Ancora un aumento dei contagi in Italia, un dato negativo rispetto al bollettino della giornata di venerdì. A dirlo è la Protezione Civile che ha diramato il bollettino sulla situazione italiana. Sono 249 i nuovi casi di persone contagiatedal Coronavirus in Italia il cui totale è di 244.216.

Bollettino del 18 luglio

I decessi sono stati 14, portando il totale a 35.042. Ci sono poi 757 pazienti ricoverati con sintomi negli ospedali italiani, 50 pazienti sono in terapia intensiva mentre 11.561 persone sono in isolamento domiciliare. Complessivamente sono attualmente positive in Italia, 12.368 persone.