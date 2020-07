Il Napoli batte l'Udinese al 95' con un supergol di Politano

0 Facebook Il Napoli batte l’Udinese in zona Cesarini con un eurogol di Politano al 95′ Sport 19 Luglio 2020 21:34 Di redazione 2'

La squadra azzurra batte l’Udinese al San Paolo con un 2 a 1 siglato al novantacinquesimo.

Il Napoli supera 2-1 l’Udinese in rimonta nella gara valida per la 34/a giornata di Serie A. De Paul sblocca il risultato al 22′ del primo tempo, Milik pareggia dieci minuti più tardi al primo pallone toccato. Nella ripresa, in pieno recupero, un eurogol di Politano vale il 2-1 finale e i tre punti per la squadra di Gattuso, che sale a 54 punti a meno due dal sesto posto del Milano. I friulani invece rimangono fermi a 36, a +7 sulla zona retrocessione.

Il tabellino di Napoli Udinese

Il tabellino di Napoli-Udinese 2-1, gara valida per la 34/a giornata di Serie A. Napoli-UDINESE 2-1Reti: pt 22′ De Paul (U), 31′ Milik; st 50′ Politano (N).Napoli: Ospina; Hysaj, Manolas, Koulibaly, Mario Rui; Fabian Ruiz (35′ st Elmas), Lobotka (26′ st Demme), Zielinski (35′ st Allan); Callejon (26′ st Politano), Mertens (31′ pt Milik), Insigne. A disp. Karnezis, Meret, Malcuit, Luperto, Maksimovic, Goulam, Lozano. All. Gattuso.Udinese: Musso; Becao, De Maio, Nuytinck; Larsen, De Paul, Walace (44′ st Troost-Ekong), Fofana, Zeegelar (37′ st ter Avest); Lasagna (47′ st Sema), Nestorovski. A disp. Perisan, Nicolas, Mazzolo, Samir, Oviszach, Lirussi, Compagnon, Ballarini, Palumbo. All. Gotti.Arbitro: Chiffi di Padova.Note: ammoniti Becao, Walace (U), Milik, Koulibaly, Demme