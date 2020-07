0 Facebook Coronavirus, arriva il nuovo allarme di Ascierto: “In questa fase si diffonde anche tra i giovani” Spettacolo 19 Luglio 2020 17:49 Di redazione 2'

Non è ancora il momento di abbassare la guardia, lo dice il professor Paolo Ascierto, ma anche altri tanti medici e politici. La curva dei contagi in Italia non è calata e negli ultimi giorni ha avuto anche un lieve incremento.

L’appello di Paolo Ascierto ai giovani

A lanciare l’allarme di come si sia abbassata l’età media di persone che contraggono il virus è stato il prof Paolo Ascierto che ha rinnovato l’invito a non abbassare la guardia. In un’intervista per Cronache della Campania ha detto: “I dati che abbiamo ci mostrano un’età media più bassa dei pazienti rispetto alla prima fase. È fisiologico un calo dell’attenzione dopo un periodo di stress come quello passato, ma non possiamo permetterci che la pandemia riprenda la forza di propagazione che ha avuto in passato”.

Poi ha ribadito che il Covid-19 non è stato debellato, motivo per cui ora più che mai bisogna rispettare il distanziamento sociale: “Il coronavirus è ancora in circolazione e bisogna essere prudenti. Le misure di distanziamento sociali sono risultate l’arma più utile a fronteggiare la pandemia fino ad ora e si stima, secondo uno studio di Nature, che a livello europeo circa 3 milioni di vite siano state salvate grazie a queste strategie. Con la ripresa delle attività e l’arrivo dell’estate, c’è stato un fisiologico calo dell’attenzione e questo ha portato all’incremento dei casi”.