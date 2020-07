0 Facebook Famiglia positiva al Covid-19 partecipa a feste ed aperitivi: più di 40 persone in isolamento Cronaca 19 Luglio 2020 09:59 Di redazione 1'

Mentre in Italia la curva dei contagi continua a salire e da qualche giorno non accenna a scendere, viene fuori una storia che detta non poca preoccupazione. E’ accaduta in Alto Adige, dove un’intera famiglia – padre, madre e figlio di 24 anni – è stata denunciata per epidemia colposa.

Famiglia positiva al Covid denunciata per epidemia colposa

Il nucleo famigliare, nonostante fosse positivo al Covid-19, ha violato la quarantena impostagli e ha continuato a comportarsi come se nulla fosse. Il ragazzo, nello specifico, ha partecipato a diverse feste ed aperitivi, costringendo 40 persone a finire in isolamento.

L’episodio è chiaramente molto grave perché potrebbe rischiare di provocare un’impennata di contagi, motivo per cui le autorità hanno immediatamente provveduto a denunciare la famiglia. La notizia non è stata presa bene dal popolo della rete che ha commentato in modo molto critico quanto accaduto.