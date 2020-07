0 Facebook Coroanvirus in Italia, la Protezione Civile: “Calano i nuovi contagi e diminuiscono le vittime. Mai così pochi decessi” Cronaca 19 Luglio 2020 17:29 Di redazione 1'

La Protezione Civile ha diramato il bollettino sulla situazione contagi da Coronavirus in Italia. In questa domenica si è assistito a un calo rispetto alla giornata di sabato, i casi positivi di oggi sono 9 e le vittime 3. “Mai così pochi decessi” fanno sapere. In Lombardia non c’è stato alcun morto.

Bollettino del 19 luglio

Ci sono poi 743 pazienti ricoverati con sintomi negli ospedali italiani, 49 pazienti sono in terapia intensiva mentre 11.648 persone sono in isolamento domiciliare. Complessivamente sono attualmente positive in Italia, 12.440 persone