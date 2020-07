0 Facebook I vip pazzi per la Campania, tutti in vacanza nelle bellezze del Golfo di Napoli Spettacolo 18 Luglio 2020 14:20 Di redazione 1'

Tutti scelgono la Campania per le vacanze. Sono tantissimi i vip che hanno scelto le isole del Golfo di Napoli e la Costiera Amalfitana per trascorrere le loro vacanze. In barca, a piedi, sono tutti innamorati di questa terra.

Tutti i vip in vacanza in Campania

Sarà stato il messaggio di Vincenzo De Luca: “Vacanze in Campania sicure”, ma oltre i tanti consuetudinari turisti, molti personaggi famosi hanno scelto di trascorrere qui qualche giorno di vacanza. Da Alessia Marcuzzi che ha fatto un vero e proprio tour di due settimane a Totti e Ilary, fino a star americane, in tanti hanno affollato l’isola di Capri, ma anche gli splendori della Costiera Amalfitana.

Immancabili i selfie con la cornice dei Faraglioni e per le strade di Positano. Sono tutti innamorati della Campania, impossibile dar loro torto, in questa regione ci sono davvero tantissime meraviglie. Siamo solo a metà luglio e già in tanti hanno scelto Capri, Ischia, Positano, Vietri, Nerano e tutte le altre mete per le loro vacanze.