Momenti di caos ci sono stati questo sabato mattina in un noto lido di Posillipo a Napoli. Secondo quanto riportato da Il Riformista, alcuni manifestanti hanno letteralmente invaso la spiaggia per una protesta.

Protesta in un lido di Posillipo

Erano probabilmente tutti attivisti e ambientalisti che manifestavano per il mare libero. Armati di striscioni con tanto di scritta: “Il mare è di tutti“, hanno invaso la spiaggia per protestare contro la privatizzazione del mare napoletano. Non è la prima volta che si verificano episodi del genere.

Una donna in spiaggia ha raccontato al citato giornale che i bagnanti sarebbero stati assaliti: “Siamo stati assaliti. Un gruppo di personaggi che volevano scendere e aprire tutto. Perché il mare è di tutti e quindi non si deve pagare”.