Compra una pizzetta e ci trova una blatta dentro: "Fate attenzione ai bambini" Cronaca 18 Luglio 2020

La storia arriva direttamente dal gruppo Facebook Ciò che vedo in città Smcv, ed è accaduta a Santa Maria Capua Vetere. Un utente ha acquistato alcune pizzette in una rosticceria e ha trovato una brutta sorpresa in uno degli alimenti.

Trova blatta in una pizzetta a Santa Maria Capua Vetere

All’interno della pizzetta, come mostra la foto, c’era una blatta: “Ho comprato delle pizzette e ovviamente ho pagato pensando di aver comprato delle semplici pizzette e non delle pizze condite con degli scarafaggi (credo sia una blatta). Volevo far presente questa cosa anche per chi magari compra delle pizzette ai bambini, state attenti”.

Questa la denuncia dell’utente che ha voluto diffondere questo messaggio proprio per evitare che qualcun’altro si imbatta in una spiacevole sorpresa come è accaduto a lui. Probabilmente l’uomo avrà provveduto a effettuare una denuncia alle forze dell’ordine.